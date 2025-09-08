Uesc fortalece internacionalização com participação em missão acadêmica em Moçambique

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) reafirma seu compromisso com a internacionalização e a promoção de ações de impacto social ao integrar, até 16 de setembro, a missão do Programa Trilhas Internacional na província de Inhambane, em Moçambique. A instituição é representada pelo professor Guilhardes Júnior, do Departamento de Ciências Jurídicas e pró-reitor de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil, que também atua como docente do Mestrado em Direito.

A iniciativa ocorre a convite da Universidade Save, em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A ação é fruto de um convênio entre a UFRN e a UniSave, estendido às demais instituições em razão de parcerias estratégicas para fortalecer atividades nos territórios de influência e consolidar uma Rede Extensionista no Nordeste brasileiro.

Para o professor Guilhardes, a participação da Uesc representa um marco na internacionalização da extensão universitária, ampliando a visibilidade da instituição no cenário global e abrindo novas oportunidades de cooperação acadêmica e social. Vale destacar que a Uesc já mantém acordo de cooperação com a Universidade Eduardo Mondlane, o que reforça seu papel como agente ativo na construção de redes de conhecimento entre Brasil e África.

O reitor da Uesc, Alessandro Fernandes, avalia que a presença da instituição no Programa Trilhas Internacional amplia os laços já existentes com outras instituições de ensino superior no continente africano e, em especial, com a universidade moçambicana, fortalecendo o papel da Uesc nas relações institucionais entre países do bloco Sul-Sul.

Inspirado em modelos de extensão como o Núcleo Rondon Uesc, o Programa Trilhas Potiguares busca capacitar lideranças locais e promover o desenvolvimento sustentável, unindo educação e cidadania. No sul da Bahia, a Uesc, por meio do Núcleo Rondon, realiza o Projeto Fovoco Grapiúna, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em municípios de sua área de influência e prepara nova edição para janeiro de 2026, com meta de alcançar até cinco cidades e impactar cerca de 3 mil pessoas.

Com essa participação em Moçambique, a Uesc reafirma sua determinação em fortalecer laços internacionais, expandir sua atuação acadêmica e social e consolidar-se como referência na integração entre ensino, pesquisa, extensão e cooperação global