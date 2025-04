Uesc fortalece relações internacionais no EURIE-2025

Entre os dias 08 e 10 de abril, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) marcou presença no EURIE-2025, evento promovido pela União de Universidades da Eurásia (EURAS), em Istambul, Turquia. Representada pelo reitor, Prof. Dr. Alessandro Fernandes, e pelo assessor de Relações Internacionais, Prof. Dr. Samuel Mattos, a Uesc integrou a delegação brasileira ao lado de universidades membros do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB).

Com o tema principal “Mapeando o novo caminho para a educação internacional”, o EURIE-2025 explorou questões cruciais relacionadas à internacionalização da educação superior, incluindo cooperação internacional em ensino, pesquisa e extensão, mobilidade acadêmica, os impactos sociais da globalização nas universidades e o papel dessas instituições no desenvolvimento sustentável.

Durante o evento, a Uesc firmou pré-acordos com universidades turcas, como a Universidade de Duzce e a Universidade de Aydın. Essas parcerias têm como objetivos principais o intercâmbio de estudantes e professores, a produção científica conjunta, o reconhecimento de créditos acadêmicos, além da realização de eventos tanto presenciais quanto virtuais.

O reitor Alessandro Fernandes destacou que a presença no EURIE-2025 reforça o compromisso da instituição com seu processo de internacionalização, buscando parcerias que não apenas elevam sua posição nos rankings globais, mas também promovem experiências acadêmicas e científicas enriquecedoras para a formação de cidadãos globais.

De acordo com o Prof. Dr. Samuel Mattos, “essa participação foi um marco importante para consolidar a visibilidade internacional da Uesc, especialmente no contexto das universidades asiáticas e europeias.” Assim, a Uesc reafirma sua atuação como uma universidade comprometida com a integração global e com a construção de um futuro colaborativo na educação superior.