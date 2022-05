Uesc ganha condições de aprofundar pesquisas sobre proteínas

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) já conta com um Espectrômetro de Massas especializado para a análise de proteínas e metabólitos. O aparelho, que permite identificar estruturas e características de proteínas e metabólitos, além de interações entre biomoléculas, foi custeado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e está instalado no Laboratório de Proteômica do Centro de Biotecnologia e Genética, como parte do projeto (Soma/CBG).

De acordo com o coordenador do Laboratório de Proteômica, professor doutor Carlos Priminho Pirovani, o apoio da diretoria do CBG e da Reitoria da Uesc na adequação da estrutura do local para a instalação do aparelho foi fundamental para a devida instalação e utilização do equipamento.

“Já tínhamos experiência com análise proteômica dependente de gel, cujo tempo de processamento e análises é de seis meses, migramos para análises de proteínas livre de gel com tempo reduzido para cerca de nove dias. Inicialmente, recebemos o equipamento por empréstimo, sistema LC/MS Q-TOF 6545 (Agilent), testado por dois anos. Esse equipamento realiza análise de amostras complexas com o prazo de 25 minutos, identifica milhares de proteínas com alta sensibilidade e precisão, demanda uma massa de proteína 10 a 50 vezes inferior àquele sistema que é dependente de gel e gera maior volume e qualidade de dados,” explica o professor.

Segundo Carlos Pirovani, o “Projeto é muito forte nas áreas de formação de recursos humanos especializados e já conta com um formulário de cadastro de usuários internos e externos e outro formulário para que o usuário possa avaliar as suas experiências no aparelho. Também, tem contribuído para parcerias com empresas privadas, contando atualmente com 27 usuários cadastrados, sendo 21 da Uesc, quatro usuários federais e dois estaduais, dois pedidos de patentes e outras solicitações sendo redigidas.”

O projeto para aquisição do equipamento foi aprovado pela Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, em 2016, e a obtenção dos recursos em dezembro de 2019. A instalação por empréstimo foi possível em 2020, envolvendo uma parceria Uesc (através do CBG), o Centro de Inovação do Cacau e a empresa Agilent. O treinamento e otimização da equipe ocorreram em 2021 e, agora em 2022, o começo efetivo dos trabalhos com a implantação definitiva do Espectrômetro.

O que é um espectrômetro de massa? – Um espectrômetro de massa é um dispositivo que pode ser usado para determinar a composição química de uma amostra com altos graus de precisão, funciona com base no princípio de que diferentes produtos químicos têm diferentes massas. Também, determina a massa de produtos químicos em uma amostra, que primeiro é vaporizada e depois ionizada. A distribuição resultante de íons, chamada espectro de massas, pode ser usada para determinar o conteúdo da amostra original.

O Projeto Soma/CBG – O Projeto Soma/CBG – Serviços de Ômicas Multiusuários Atualizados do Centro de Biotecnologia e Genética, onde está inserido o Espectrômetro, tem por objetivo atualizar as plataformas de Proteômica e de Genômica do CBG/Uesc; consolidar o seu caráter multiusuário, ampliar a prestação de análises genômicas e proteômicas a empresas privadas, aos grupos de pesquisa internos à instituição e a grupos de pesquisas de diferentes instituições brasileiras e do exterior.