Uesc implantará Mestrado Profissional em Administração Pública voltado para servidores

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) implantará o Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP/UFS), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS). A proposta foi aprovada por unanimidade durante a 175ª Reunião Ordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

De acordo com o parecer da professora doutora Fernanda Gaiotto, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, o PROFIAP, ofertado em rede nacional, tem como objetivo capacitar servidores e profissionais da administração pública para promover aprimoramentos organizacionais com foco na eficiência, transparência e inovação. “A proposta, que prevê a reserva de 25 vagas para servidores da Uesc, representa uma oportunidade ímpar de qualificação de alto nível, diretamente alinhada às necessidades de aprimoramento da gestão universitária e à valorização da carreira acadêmica e científica de nosso corpo técnico-administrativo e docente”, destacou.

O reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes, ressaltou a relevância estratégica do novo curso. “O Mestrado, de natureza profissional, tem como escopo principal a formação de gestores públicos capazes de promover aprimoramentos organizacionais, privilegiando, também, os servidores técnicos administrativos e analistas da nossa Uesc. Os mestrandos desenvolverão trabalhos e produtos técnicos voltados a oferecer soluções concretas e subsidiar a tomada de decisões diante de situações reais enfrentadas pelas instituições públicas”, afirmou.

Na mesma linha, o vice-reitor professor Maurício Moreau enfatizou o impacto positivo do programa para o desenvolvimento institucional. “O curso destina-se à qualificação dos nossos servidores e demais profissionais atuantes na administração pública, reunindo condições técnico-científicas para promover melhorias organizacionais e gerenciais. A estrutura curricular, voltada à gestão pública contemporânea, estimula o desenvolvimento de competências alinhadas às linhas de pesquisa da Rede PROFIAP, centradas em Desenvolvimento e Políticas Públicas e em Organizações, Gestão e Inovação”, observou.

O diretor do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DCAC), professor Iracildo Silva Santos, acrescentou que a expectativa é que o egresso seja capaz de propor soluções práticas para os desafios da administração pública, contribuindo para a excelência dos serviços prestados à sociedade.

Com a nova iniciativa, a Uesc reafirma seu compromisso com a formação continuada de seus servidores e com o fortalecimento da gestão pública baseada em con