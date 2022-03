Uesc inicia aulas presenciais nesta segunda, após 2 anos no formato virtual

Com o retorno das atividades acadêmicas presenciais nesta segunda-feira (14), a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) vai garantir o reinício dos serviços no Restaurante Universitário para a comunidade acadêmica. Conforme o reitor Alessandro Fernandes de Santana, a Universidade vai manter o preço subsidiado da refeição para os estudantes no valor de R$ 1,00.

Por este valor, serão fornecidas mil refeições por dia. “Preparamos o nosso restaurante universitário para que possamos atender de maneira confortável e evitar aglomerações. Para isso, também vamos garantir que o aumento no valor das refeições que acontecerá para a Universidade não será repassado aos estudantes. Desta forma, a Reitoria garante o subsídio para que os estudantes continuem com o preço da alimentação inalterado”, ressalta o reitor.

O professor doutor Alessandro Fernandes de Santana enfatiza que a Uesc se preparou para receber a comunidade acadêmica da melhor maneira possível no retorno às aulas presenciais – após dois longos anos de atividades remotas, em consequência da pandemia da Covid-19.

Medidas sanitárias

O retorno seguro às atividades presenciais, administrativas e acadêmicas atenderá às normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias federal, estadual, municipal, às diretrizes e aos protocolos constantes no relatório da Comissão de Biossegurança da Universidade Estadual de Santa Cruz.

As orientações serão distribuídas em diversos pontos do campus universitário, em especial em locais de maior fluxo, como pavilhões de salas de aula, cantinas, laboratórios, entre outros. Haverá um protocolo próprio na Biblioteca Central e no Hospital veterinário.

A preocupação com as recomendações sanitárias inclui, também, o serviço de transporte. O reitor da Uesc solicitou às empresas que atuam no eixo Ilhéus-Itabuna, para a Universidade e para a comunidade do Salobrinho, que ampliem a quantidade de veículos disponibilizados nessas linhas, bem como estender o horário de funcionamento e garantir medidas de Biossegurança nesse serviço.

Por outro lado, o professor Alessandro Santana solicitou o empenho da Amurc (Associação dos Municípios da Região Cacaueira), junto às prefeituras da região que fornecem o transporte escolar para os seus estudantes, para que garanta a aplicação de medidas sanitárias no interior dos veículos.

Aula inaugural

A aula inaugural do semestre letivo 2022.1 está marcada para 9 horas, no auditório do Centro de Arte e Cultura Paulo Souto. “A Uesc está unida e preparada para que tenhamos o retorno das nossas atividades presenciais com segurança, mas precisamos muito do apoio e da consciência de cada um”, frisou o reitor.

Ele alerta que não adianta termos um protocolo se nós não o seguirmos. “Essa segurança deve ser observada não apenas em nosso Campus, mas também em todos os lugares onde estivermos. Assim, eu desejo um feliz retorno letivo presencial a toda comunidade acadêmica e peço que continuemos nos cuidando e que consigamos fazer um semestre seguro, feliz e extremamente produtivo”, acrescentou.