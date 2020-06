UESC lamenta a morte da funcionária Luciana Leal

A UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) publicou há pouco uma nota de pesar pela morte de Luciana Leal Soares, ocorrida na noite desta segunda-feira, 15. Ela lutava contra um câncer.

Luciana era funcionária da UESC, onde foi admitida há 21 anos. Deixa viúvo o advogado Tarso Soares, com o qual teve dois filhos. O casal morava em Itabuna, onde o corpo de Luciana será velado.

A cerimônia fúnebre, segundo a família, será no SAF, a partir das 7h30 desta terça-feira. Por causa da pandemia, as despedidas devem ser breves e sem contato físico, limitadas a 10 pessoas por vez. O corpo será cremado.

Nota de pesar

É com profundo pesar que a Reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) informa o falecimento de Luciana Leal Soares, ocorrido nesta segunda-feira (15).

Desde 1 de novembro 1998 Luciana desempenhou com esmero e dedicação suas funções nesta Universidade.

A Reitoria da UESC, neste momento difícil, externa sentimentos de profundos pêsames e solidariedade aos seus familiares, principalmente ao seu esposo e aos seus dois filhos, amigos e a todos e todas que conviveram com a alegria fraterna de Luciana.

O velório será no SAF, de Itabuna, a partir das 7 horas, limitado a grupos de 10 pessoas, conforme determinação do protocolo em vigor no município.

Alessandro Fernandes de Santana

Reitor

Maurício Santana Moreau

Vice-reitor