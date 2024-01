Uesc oferece 1.746 vagas, através do SISU, em 34 cursos

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), sediada em Ilhéus, no Sul da Bahia, aderiu ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, com oferta de 1.746 vagas distribuídas nos 34 cursos de graduação presenciais. Os candidatos que desejam ingressar nos cursos disponibilizados pela Uesc devem realizar as inscrições no período de 22 a 25 janeiro, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

O Sisu é um programa do Governo Federal, criado com o intuito de fomentar a educação superior no Brasil. Para se inscrever no Sisu, é necessário criar uma conta gratuita em gov.br, além de ter participado da edição mais recente do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), cujo resultado deve ser divulgado no próximo dia 16 de janeiro, obter nota superior a zero na prova de redação e não ter declarado estar na condição de treineiro ao se inscrever no Exame.

A Uesc oferece os cursos de Bacharelado em Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física, Geografia, Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, Medicina, Medicina Veterinária, Matemática e Química.

Os cursos de Licenciatura presenciais são: Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. Acesse http://www.uesc.br/cursos/graduacao/ para mais informações.

O reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes de Santana, salienta que o curso de Psicologia, aprovado pelo Conselho Universitário (Consu), terá a implantação de sua primeira turma a partir de 2025.

A Uesc é uma universidade pública de excelência, com 33 anos de história. Mesmo sendo considerada uma instituição ainda “jovem”, tem se destacado nas avaliações junto aos rankings nacionais e internacionais. Conforme o Ranking Universitário Folha (RUF), de 2023, a Uesc mantém-se posicionada em segundo lugar na Bahia, atrás apenas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sendo a primeira colocada entre as universidades estaduais baianas.