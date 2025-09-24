Uesc participa de parceria nacional que fortalece universidades estaduais


O acordo prevê a inclusão das instituições no programa Conecta

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) marcou presença no Fórum da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 2025, em um momento considerado estratégico para o futuro das universidades estaduais e municipais brasileiras. Representando o reitor Alessandro Fernandes de Santana, o professor Jauberth Abijuaude, diretor da Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UDO) da Uesc, acompanhou a assinatura de um memorando de entendimento entre a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e a RNP.

O acordo prevê a inclusão dessas instituições no programa Conecta, que oferece soluções de cibersegurança e a emissão do diploma digital, ferramentas que visam modernizar a gestão acadêmica e reforçar a segurança digital. A solenidade reuniu autoridades como a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e presidente da Abruem, professora doutora Cicília Raquel Maia Leite; o diretor-geral da RNP, professor doutor Lisandro Zambenedetti Granville; e o diretor de Relações Institucionais da RNP, professor doutor Davidson Magalhães, além de gestores de tecnologia de universidades filiadas.

Durante o fórum, a Uesc também participou da reunião nacional das Redes Colaborativas de Ensino e Pesquisa, espaço onde foram discutidos resultados recentes e próximos passos de iniciativas como a Rede Giga Sul.

Entre os avanços anunciados no encontro, destacou-se a criação da Federação Baiana das Redes de Ensino e Pesquisa (Febre), que já articula dez redes implantadas ou em implantação no estado. Entre as experiências pioneiras estão a REMESSA e a GIGASUL, consideradas modelos para o fortalecimento da integração tecnológica e científica no âmbito baiano.

A parceria firmada entre ABRUEM e RNP reforça o papel das universidades estaduais na inovação e consolida um marco para a segurança digital e a modernização da educação superior no Brasil.




