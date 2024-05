Uesc promove Encontro de Corais no dia 4 de junho

O Núcleo de Artes (NAU) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) promove, no próximo dia 4 de junho, a partir das 19 horas, o I Encontro de Alunos Egressos do Curso de Extensão em Iniciação à Regência Coral e Instrumental. Evento, que acontecerá no auditório Governador Paulo Souto, na Uesc, aberto ao público, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

O encontro vai proporcionar a apresentação de 13 corais sob a regência dos egressos do curso, que foi realizado em 2023, com a participação de 132 inscritos de 10 cidades da região – Ilhéus, Itabuna, Floresta Azul, Itacaré, Ibirapitanga, Uruçuca, Itajuípe, Ubatã, Ibicaraí, Coaraci.

Para o coordenador do curso de Iniciação à Regência Coral e Instrumental, maestro Antônio Melo, é muito gratificante saber que os alunos da primeira turma vêm valorizando o desenvolvimento de várias atividades no campo de atuação do educador musical.

Nesse contexto, Melo salienta que a prática dos egressos reafirma que “a regência coral e instrumental é uma ferramenta de ampla aplicação prática, que possibilita o desenvolvimento da disciplina e o estudo mais minucioso da música”. E enfatiza que trabalhar em regência coral significa saber exercitar um processo criativo e sensível de integração social.

o I Encontro de Alunos Egressos do Curso de Extensão em Iniciação à Regência Coral e Instrumental contará com as apresentações do Coral da Santa Casa de Itabuna, Banda da Guarda Civil Municipal de Itabuna, Coral Semente do Amanhã, Coral da Família Pinto, Coral da Unati, Coral OAB-Ilhéus, Coral Mokiti Okada Ilhéus | Coral Tons de Alegria, Coral canto e Encanto, Coral Jerusalém, Coral Voz da Vitória, Coral Cantari, Camerata Gospel e finaliza com o Coral com Todos os Grupos.