UESC publica edital sobre concurso público para professor

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) publicou o edital de abertura de inscrições para o concurso público para o provimento de cargos de professor auxiliar e assistente nível A. As inscrições serão realizadas de 2 de maio a 2 de junho de 2022, no site da universidade ( www.uesc.br/concurso ).

Além da UESC, o governo da Bahia também autorizou a realização de concursos públicos para professores, com regimes de 20 e 40 horas, nas demais universidades estaduais da Bahia: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Nas quatro universidades são ofertadas 286 vagas, sendo 161 para professor auxiliar e 125 para professor assistente. Deste total, o maior contingente – 134 professores auxiliares – será direcionado para a UNEB. Para a UESB estão previstos 89 profissionais, sendo 21 professores auxiliares e 68 assistentes. A UESC irá contar com 49 professores novos, sendo quatro auxiliares e 45 assistentes. As 14 vagas para docentes da UEFS serão divididas em duas para professor auxiliar e 12 para assistente.

Conforme o edital da UESC, das vagas oferecidas por áreas de conhecimento/matérias, 30% deverão ser reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, desde que a fração obtida deste cálculo seja igual ou superior a um, observando o disposto no Decreto n° 15.353 de 08/08/2014, que regulamenta o Artigo 49 da Lei n° 13.182, de 06/06/2014.

O candidato deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 195, em favor da UESC. Terão direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou ser doador (a) de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O concurso constará das seguintes etapas: Prova Escrita; Prova Didática (Aula Pública); Plano de Trabalho e Prova de Títulos.