Uesc reabre inscrições para concurso de professor

Está publicado no site da Uesc a Portaria Reitoria Nº 272/2022 informando a reabertura do Concurso de Professor(a) Auxiliar e Assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

As inscrições tinham sido suspensas para o Edital ser retificado e atender a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia quanto a inclusão do procedimento a ser aplicado sobre os percentuais de vagas reservadas a candidatos (as) autodeclarados (as) negros (as) e pessoas com deficiência, previsão contida na legislação do Estado da Bahia.

O Edital 044/2020 detalha sobre os critérios a serem utilizados para garantir a aplicação da reserva de vagas sobre o total e informa ainda sobre os documentos necessários para a comprovação que garantem a participação na reserva de vagas, além de demais detalhes referentes a essa modalidade de inscrição.

As inscrições serão reabertas no período de 16 de maio até dia 09 de junho de 2022. Para mais informações, leia atentamente o edital e acompanhe no endereço https://www2.uesc.br/publicacoes/editais#3824