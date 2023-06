Uesc realiza Workshop de divulgação científica para profissionais de comunicação

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) realiza o Workshop de Comunicação e Divulgação Científica, no dia 6 de julho (quinta-feira), voltado para profissionais de comunicação. O evento comemora o transcurso do Dia Nacional da Ciência e do Dia Nacional do Pesquisador Científico, celebrado em 8 de julho. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até o dia 04 de julho através do link https://forms.gle/Ex5tEHuSNNgK1FDa9, no site https://www2.uesc.br/eventos/529/wcdc.

A pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento da sociedade nas suas diversas áreas. Todavia, o conhecimento gerado pelos cientistas, inclusive na Universidade, não alcança vários segmentos da população que poderiam ser beneficiados por essas informações.

A Uesc, produtora de conhecimento científico de alto nível, com reconhecimento internacional, promove esse evento para atender a essa problemática por meio da sensibilização e capacitação dos profissionais de Comunicação, interlocutores entre a instituição e a sociedade.

O Workshop é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação (Ascom), juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) e a Pró-Reitoria de Extensão (Proex), alinhada ao compromisso do reitor Alessandro Fernandes de Santana com os comunicadores regionais durante o último encontro realizado na Universidade.

Programação – O evento será realizado no Auditório da Torre Administrativa (Edifício José Haroldo Castro Vieira, 5º andar), a partir das 08 horas. A abertura será feita pelo reitor da Uesc, Prof. Dr. Alessandro Fernandes. Em seguida, terá início a mesa-redonda sobre “A importância de divulgar ciência para a sociedade”, tendo como mediador o Assessor de Comunicação da Uesc jornalista Jonildo Glória, e como expositores, o prof. Dr. Leandro Lopes Loguercio (Departamento de Ciências Biológicas), prof.ª Dr.ª Rita Virgínia Alves Santos Argollo (Departamento de Letras e Artes, diretora da Editus) e a prof.ª Ms. Sahada Josephina Luedy Mendes Palmeira (diretora de Políticas e Programas da Fapesb).

Às 10 horas, haverá intervalo para o coffee break, e logo após, o debate sobre “Problemas enfrentados por professores e comunicadores na divulgação científica”, mediado pelo Pró-Reitor de Extensão da Uesc Prof. Dr. Cristiano Bahia. Os debatedores serão a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Fernanda Amato Gaiotto; o diretor científico do Centro de Inovação do Cacau, Prof. Dr. Cristiano Villela Dias; e o diretor científico do Cepedi – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, prof. Ms. Alfredo Santos. Visitas guiadas ao Centro de Biotecnologia e Genética (CBG) e ao Centro de Inovação do Cacau (CIC) O encerrarão o Workshop.

Dia da Ciência – No dia 08 de julho é comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. A data sancionada, respectivamente, pelas Leis nº 10.221, de 2001, e nº 11.807, de 2008, homenageia a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 8 de julho de 1948. O objetivo é chamar atenção para a pesquisa científica produzida no País, e estimular os jovens pelo interesse com a ciência.