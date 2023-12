Uesc recebe Conferência Baiana da Inserção Curricular da Extensão

A I Conferência Baiana da Inserção Curricular da Extensão será realizada nesta quinta-feira (7), a partir das 8 horas, no Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto, na Universidade Estadual de Santa Cruz. O evento vai reunir pró-reitores de Extensão, gestores e coordenadores de cursos e de ações das instituições públicas de ensino superior baianas e professores em geral.

O objetivo é partilhar experiências e debater resultados prévios do processo da inserção curricular da Extensão, os principais obstáculos enfrentados e soluções encontradas. Na abertura, o tema “Na estrada da extensão: a construção da práxis”.

O tema será discorrido pela professora-doutora Lena Nascimento, pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual do Ceará e vice-presidente da Coordenação Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex).

Também estará presente o coordenador-executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Secretaria de Educação da Bahia, Professor Doutor José Bites de Carvalho.

Feira de Extensão

A Conferência faz parte da 1ª Semana Baiana de Extensão e Cultura, desenvolvida no período de 5 a 8 de dezembro. É uma parceria entre a Universidade Estadual de Santa Cruz e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), por meio de suas Pró-Reitorias de Extensão (Proex).

Ainda como parte do evento, foi realizada a Feira de Extensão nesta quarta-feira (6), no entorno da Arena Ramon Vane, Campus Professor Soane Nazaré de Andrade.

Diversos toldos foram montados no Bosque com atrações artístico-culturais. A Feira teve por objetivo mostrar à comunidade um pouco das 280 ações e atividades desenvolvidas pela Uesc, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, em comunidades da área de abrangência da Universidade.

O reitor da Uesc, professor doutor Alessandro Fernandes, ressaltou a importância da Extensão como um meio de aproximar os estudantes da sociedade, possibilitando a construção de saberes interdisciplinares.

Ele destacou que os projetos de extensão universitária viabilizam a troca de experiências e conhecimentos entre professores, alunos e a população, promovem a formação do profissional cidadão. A Universidade se credencia junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes.

Importância da parceria

O pró-reitor de Extensão da Uesc, professor doutor Cristiano Bahia, agradeceu a parceria com a UFSB e destacou a determinação da Reitoria da Uesc em realizar a Feira de Extensão, a partir do próximo ano, em espaços nas cidades de Ilhéus e Itabuna, como forma de apresentar à sociedade as ações da Instituição. Para o pró-reitor de Extensão da UFSB, Richard Santos “este é um momento especial para discutir extensão e cultura de modo mais amplo no âmbito das nossas universidades. Estamos dando um passo para que, no ano que vem, outra instituição receba a semana e assim a gente vá replicando essa expertise que nasce com a gente na UFSB em parceria com a nossa parceira vizinha, a Uesc”.