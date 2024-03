Uesc recebe palestra sobre modelos de universidades australianas

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), através da Assessoria de Negociações Internacionais (Arint), convida a comunidade acadêmica para participar da palestra da professora Iris Brito, do Australian College of Applied Professions, Melbourne, Austrália. Ela abordará “O modelo de universidades australianas”.

O evento será realizado às 9 horas desta quinta-feira (21), no Auditório da do Edifício José Heroldo Castro Vieira (Torre Administrativa). A palestra será ministrada em português.

O evento é destinado aos pró-reitores da Uesc, diretores de Departamento, coordenadores de colegiados, pesquisadores, extensionistas e comunidade acadêmica em geral.

O Australian College of Applied Professions, instituição privada de ensino superior, tem campi em seis cidades australianas: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Byron Bay. Forma, anualmente, cerca de 4 mil estudantes, em cursos de graduação e pós-graduação.

Perfil

A palestrante, além de docente junto ao Australian College of Applied Professions, cursou Ciências Políticas na Universita Statale di Milano, Itália, graduou-se também em Serviço Social pela Victorian University, em Melbourne, Australia. Tem mestrado em “Business Administration”, pela Universidade RMIT University, Melbourne Australia.

A profissional é voluntária em programas sociais que atuam na Austrália, Nova Zelândia, Camboja, Vietnã, Fiji e outros países leste-asiáticos, áreas estratégicas para o Governo Australiano. Trabalha com projetos voltados ao meio ambiente, desenvolvimento comunitário, assistência a idosos e a pessoas com necessidades especiais. É colaboradora, junto ao Educandário Isa Brito (escola da Rede Municipal de Educação de Itabuna) e da Fundação Ana Lúcia Andrade (FALA), em Itabuna, entidade voltada para a ação social, educação e cultura.

O professor Samuel Leandro Oliveira de Mattos, Assessor de Relações Internacionais, entende que o evento representa oportunidade de aprendizado, além de sinalizar possível acordo interinstitucional no âmbito da cooperação internacional. A propósito, a Uesc já tem acordos firmados com universidades da África, Ásia, Américas e Europa. Ainda não os tem com universidades da Oceania.