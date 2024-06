Uesc recebe visita do 1º doutor brasileiro em Educação musical

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) recebeu, nesta semana, a visita do professor doutor David Junker, licenciado em Música, Composição e Regência, pela Universidade de Brasília (UnB). Ele é o primeiro Doutor (PhD) no Brasil na área de Educação Musical com ênfase em Canto Coral.

O professor foi recebido pelo vice-reitor da Instituição, Maurício Moreau, acompanhado por outros gestores universitários. Em seguida, ministrou aula de Técnicas Gestuais de Regência no curso de extensão em Iniciação à Regência Coral e Instrumental.

O grupo, inclusive, iniciou a segunda turma, coordenado pelo maestro Antonio Melo e promovido pelo Núcleo de Artes da Universidade (NAU), vinculado ao Departamento de Letras e Artes (DLA).

O encontro na reitoria contou também com a participação da diretora do DLA, professora Élida Ferreira, da pró-reitora de Graduação, Márcia Morel, do maestro Antonio Melo, e da gerente e subgerente Acadêmica, Ludmila Coimbra e Fernanda de Paula.

Força e qualificação

A aula de Técnicas Gestuais de Regência foi realizada no auditório do Pavilhão de Pós-Graduação Professor Max de Menezes. Para o maestro Antonio Melo, regente do Coral da Uesc, a visita do professor David Junker representa “o fortalecimento do movimento do canto coral instrumental e a qualificação dos alunos, aprimorando seus gestos para desenvolver nos grupos uma posição mais assertiva.”

Junker obteve Mestrado em Regência Coral e Doutoramento (PhD) em Educação Musical/Música Coral, na University of Missouri, nos Estados Unidos. Foi regente fundador do Coral da UnB e da Serenata de Natal, ambos com 35 anos de existência.

Tais musicais já são tradicionais na comunidade brasiliense. O profissional também faz parte do corpo docente da Universidade de Brasília, onde ministra aulas de Regência, Canto Coral, Prática de Orquestra, e Prática de Conjunto, tanto na graduação como na pós-graduação.