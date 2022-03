Uesc recebe Voto de Aplauso do Senado

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) recebeu Voto de Aplauso do Senado Federal pelos seus 30 anos de estadualização. A Moção foi uma iniciativa do senador Jaques Wagner (PT), o qual solicitou ao presidente do Senado o registro da honraria na Ata da Sessão do dia 02 de dezembro de 2021 do Senado da República.

No requerimento encaminhado ao presidente do Senado, o senador Jaques Wagner destacou que a Bahia comemora no dia 6 de dezembro, com vasta programação de eventos e homenagens, vitoriosos 30 anos de existência da Uesc, localizada no bairro Salobrinho, à margem da rodovia Jorge Amado, município de Ilhéus.

“Trata-se de bem-sucedida experiência científica acadêmica, social, cultural e econômica, na região sul do Estado, incidindo sua atuação numa área composta por 74 municípios e população estimada em mais de 2,1 milhões de habitantes”, afirma o senador.

Acrescenta que “nestes 30 anos de existência, a Uesc tem participado ativamente do processo de desenvolvimento cultural e socioeconômico daquela importante região da Bahia, contribuindo diretamente na formulação de políticas públicas, formação de excelentes profissionais, incentivo ao empreendedorismo; tendo alcançado posição de destaque e excelência junto ao Ministério da Educação, entre outras instituições de ensino superior, no Brasil e no exterior; acolhendo estudantes dos 26 estados e do Distrito Federal”.

Produção e inaugurações

O senador destacou, ainda, “a honrosa produção cientifica da Uesc, o orgulho que a sua comunidade acadêmica ostenta em seus 147 laboratórios de pesquisa, nas mais diferentes áreas do saber, desde a iniciação científica até a pós-graduação, numa profusão de artigos publicados e patentes registradas no Brasil e no exterior, agraciada com diversos prêmios em congressos e concursos que tem participado”, comemora.

“Ao prestar esta homenagem aos 30 anos da Universidade Estadual de Santa Cruz, registro com muita alegria a excelente programação de aniversário, nomeadamente a inauguração do Centro de Biologia e Genética Molecular e a inauguração do Complexo de Laboratórios de Ciências Exatas, fato que fortalece sobremaneira seus 33 cursos de graduação presencial, cinco de ensino à distância e 50 cursos de pós-graduação – 25 mestrados, 17 especializações e 8 doutorados”, explica.

O Plenário do Senado Federal aprovou o Voto de Aplauso e congratulações pela passagem dos 30 anos da Universidade Estadual de Santa Cruz Uesc, através do Requerimento nº 2.352, na Sessão do dia 2 de dezembro de 2021.

Reconhecimento

O reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes de Santana, afirmou que o reconhecimento do Legislativo da União, através do Senado Federal, é importante para a instituição. “Recebemos com honra esse reconhecimento da Câmara Alta do Congresso Nacional. Ele é resultado do esforço coletivo da comunidade acadêmica da nossa Universidade – servidores (professores, técnico-administrativos, analistas e estudantes), nossos colaboradores terceirizados e todos que ajudam e participam da construção deste patrimônio. Somos gratos ao senador Jaques Wagner por mais uma demonstração de apreço e reconhecimento, destacando o desenvolvimento científico, acadêmico, social, cultural e econômico possibilitado através das ações da Uesc”, declarou o reitor Alessandro Fernandes.