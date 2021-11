Uesc retoma atividades acadêmicas presenciais em janeiro de 2022

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) retoma presencialmente as atividades acadêmicas, a partir de janeiro de 2022. O Conselho Universitário (Consu) aprovou na sexta-feira, 12, resolução que será publicada no site da Instituição.

Referente às atividades técnico-administrativas o retorno será escalonado: 1/3 dos servidores retornam na primeira quinzena de janeiro, sem atendimento ao público; 2/3 na segunda quinzena com atendimento ao público e 100% em fevereiro.

No que se refere às atividades de ensino presencial para o semestre 2022.1, deverá atender ao que for determinado pelo Calendário Acadêmico. Os conselheiros aprovaram, na resolução, que caso ocorram mudanças no cenário epidemiológico da SARS-COV-2 (vírus causador da Covid-19), o Consu se reunirá, extraordinariamente, para análise e deliberação.

A Administração Superior da Universidade tem o prazo de 30 dias, a partir da publicação da Resolução, para atualizar a Instrução Normativa 001/2021 (que estabelece procedimentos para o retorno gradual das atividades de ensino e técnico-administrativas na modalidade presencial no âmbito da Uesc, sobretudo no que se refere às medidas de prevenção ao contágio pelo SARS-CoV-2), incluindo dos protocolos de biossegurança e sanitários, de modo a garantir o retorno e funcionamento seguro da instituição.

O presidente do Consu e reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes, confirmou que “atendendo a deliberação do Consu, todos os cursos da Uesc voltarão a ter suas disciplinas de forma presencial, também dos setores administrativos e de apoio acadêmico”.

“Durante o período pandêmico foi instituído o ensino remoto emergencial, a Universidade teve que se reinventar adotando o uso de novos tecnologias de ensino e comunicação, a Uesc também passou a garantir o auxílio para que os estudantes contratassem pacote de dados de internet”, lembrou o reitor.

” A nossa universidade sempre esteve preocupada com a preservação das vidas dos nossos estudantes, dos nossos docentes e dos nossos técnico-administrativos, tanto que, com o apoio da Secretaria de Saúde de Ilhéus e do Núcleo Regional de Saúde Sul, solicitamos que os nossos servidores fossem vacinados incluindo os trabalhadores terceirizados e estagiários do primeiro emprego que atuam em nosso campus da Uesc,” destacou.

Sobre as cantinas e o restaurante universitário, o RU, o reitor informou que já ocorreu uma licitação e neste mês de novembro, ocorrerão mais duas, para assegurar já no mês de janeiro de 2022, o atendimento a comunidade acadêmica.

Ao fim da 62ª reunião extraordinária do Consu/Uesc, os conselheiros aprovaram por unanimidade, uma moção de aplauso indicada pelo presidente do Conselho, parabenizando o cantor e compositor baiano Gilberto Gil, recém eleito para cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras.