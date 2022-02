Uesc retoma aulas presenciais dia 14 de março

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) inicia, no dia 14 de março, o semestre letivo 2022.1 com aulas presenciais para todos os professores e alunos que estiverem imunizados contra a Covid-19. Dessa forma, a Instituição retoma as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão, que foram suspensas desde março de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, foi restringida a entrada nos campus Professor Soane Nazaré de Andrade e implementado um sistema de aulas remotas.

Para a retomada das aulas de modo presencial, a Uesc tem realizado uma série de medidas necessárias para permitir uma maior ventilação nos ambientes, instalação de dispensers com álcool em gel para possibilitar higienização frequente das mãos dos estudantes e dos servidores nos corredores, em todas as salas de aulas, nos laboratórios e em outros locais como lanchonetes, restaurante universitário, auditórios e áreas de convivência.

O retorno obedece às normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias federal, estadual, municipal, às diretrizes e protocolos de biossegurança para a retomada presencial das atividades acadêmicas e administrativas constantes no relatório da Comissão de Biossegurança da Universidade, instituída pelo reitor da Uesc, Alessandro Fernandes de Santana.

Para o retorno seguro de toda comunidade acadêmica já foi disponibilizada uma página específica no portal eletrônico www.uesc.br/covid-19/, contendo orientações gerais quanto às medidas de Biossegurança, a fim de proporcionar mais segurança às atividades acadêmicas e administrativas presencias, através de estratégias de compartilhamento de informações são consideradas fundamentais.

Para tanto, estão sendo distribuídos cartazes e banners informativos e explicativos pelo campus, além do canal de comunicação com a comunidade acadêmica criado para todos que apresentarem sintomas suspeitos da Covid-19 buscarem informações e orientações, a Central Covid-Uesc.

A partir de janeiro deste ano, um terço dos servidores imunizados e sem comorbidades retornaram às atividades presenciais. Os demais que permaneceram trabalhando em regime home office retomam as atividades no campus a partir do dia 1º de março.