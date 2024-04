Uesc sedia Seminário da ChocoSol, primeira fábrica de chocolates da economia solidária

A Chocosol, primeira fábrica de Chocolate da Economia Solidária no Brasil, realiza nesta segunda-feira (15) o Seminário da Chocosol, desde 8 horas, no Auditório da Torre da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). São aguardados cerca de 150 participantes entre representantes de Empreendimentos da Economia Solidária (EES), estudantes universitários e membros do Centro Público de Economia Solidária (Cesol)– litoral Sul. O evento é uma oportunidade para conhecer sobre a jornada da fábrica desde sua fundação, assim como suas conquistas e contribuições para os empreendimentos atendidos e beneficiados pelo Cesol.

Um dos destaques previstos no seminário é a apresentação do estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico (Dieese) sobre a cadeia produtiva do chocolate. O tema será abordado pela palestrante Ludmila Giuli Pedroso, Técnica do Observatório do Trabalho da Bahia, Dieese, Doutora em Economia pela UFBA.

De acordo com os organizadores, outra pauta que será ofertada ao público é a história do cacau na região, a importância da sustentabilidade na produção de chocolate e o compromisso do Cesol Litoral Sul e a Chocosol com práticas agrícolas éticas e comércio justo, itens que regem os princípios da economia Solidária.

“Fortalecendo laços”

O Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Wenceslau Júnior, revela que o público convidado além do seminário e diálogos propostos, poderá fazer uma imersão na fábrica e desfrutar de uma degustação guiada com os produtos da Chocosol.

“É a oportunidade de apresentar mais uma grande conquista da economia solidária, que só é possível porque tem um governo do estado e uma secretaria que compreende a relevância do segmento. O seminário vai permitir que as pessoas tenham acesso a esse grande feito, com lembranças deliciosas e inspiradoras, fortalecendo os laços entre a Chocosol, a comunidade local e a UESC, estamos ansiosos pelo próximo capítulo da jornada de sucesso da fábrica de chocolate”, comemora o Superintendente.

A Chocosol possui uma variedade de chocolates com diferentes teores de cacau e combinações de ingredientes. A unidade foi implantada com a parceria da Setre, no dia 06 de março de 2023. Desde então, é o local de formações, melhorias de produtos e toda assistência técnica oferecida pelo Cesol. Consolidando a política pública do setor fomentada pela Secretaria e que conta com as contribuições de instituições parceiras: Uesc e Associação Beneficente Josué de Castro.