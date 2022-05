Uesc será homenageada com Comenda dos 180 anos do Conselho Estadual de Educação

A Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc receberá, no dia 30 de maio de 2022, a ‘Comenda de Honra ‘CEE/BA 180 anos’ concedida pelo Conselho Estadual de Educação, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A Comenda é destinada àquelas instituições e personalidades que se distinguiram por suas relevantes contribuições para o desenvolvimento da Educação no Estado da Bahia e no Brasil, eleitos e validados na 1169ª sessão plenária do Conselho, realizada no dia 09 de maio de 2022.

O reitor da Uesc, professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana destaca que “a homenagem é fruto do trabalho de toda comunidade acadêmica ao longo de sua história. É o reconhecimento a dedicação de servidores e servidoras (docentes e técnicos administrativos), discentes e todos àqueles que acreditam nos resultados da ciência e não medem esforços para garantir que esses resultados cheguem e beneficiem a população em geral. A homenagem, neste ano em que a Uesc comemora 30 anos de estadualização, aumenta a nossa responsabilidade e deixa-nos cada vez mais cientes que a Uesc é um patrimônio da sociedade baiana e orgulho de todos nós.”

A Comenda será entregue em sessão solene, no dia 30 de maio de 2022, no Teatro Castro Alves, quando, também será realizada a Conferência Nacional ‘180 Anos de Gestão Colegiada da Educação Brasileira’, durante a qual professor Aloízio Mercadante que vai discorrer sobre os ‘Caminhos e descaminhos da Cidadania Brasileira’. A cerimônia vai contar a história da gestão colegiada da educação, que teve início na Bahia a partir da criação do primeiro Conselho de Educação do Brasil, com intervenções teóricas, artísticas e culturais.

A portaria, assinada pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, Paulo Gabriel Soledade Nacif, além da Uesc, também concede a Comenda ao Fórum Estadual de Educação da Bahia – FEEBA, a União dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime Bahia, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – Uncme Bahia, a Universidade Católica do Salvador – UCSal, Universidade do Estado da Bahia – Uneb, a Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb e a Universidade Federal da Bahia – Ufba.

Também serão homenageadas (in memoriam) as personalidades:Iracy Silva Picanço; Adeum Hilário Sauer (ex-secretário de Educação da Bahia e ex-professor da Uesc ); Anísio Spínola Teixeira; Edivaldo Machado Boaventura (ex-secretário de Educação); Jônatas Conceição da Silva e Valmir Almeida Sampaio. Entre os servidores e colaboradores do Conselho Estadual de Educação Eunice Fernandes de Bulhões.