Uesc sobe mais um degrau entre melhores da América Latina

A Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz) está mais uma vez incluída no Times Higher Education Latin America University Rankings (THE). O Times Higher Education Latin America University Rankings lista as melhores universidades da região da América Latina e do Caribe.

O ranking é baseado nos mesmos 13 indicadores de desempenho rigorosos que sustentam o THE World University Rankings, mas os pesos foram redefinidos para refletir as características das universidades da América Latina. As instituições foram avaliadas em todas as suas missões principais: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional.

A Universidade Estadual de Santa Cruz obteve a 87ª posição, uma acima no mesmo ranking em relação ao ano de 2020. Na Bahia, tem apenas a UFBA à sua frente e na região Nordeste, ficou atrás somente da citada Universidade Federal da Bahia, Federal de Pernambuco (UFPE), Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Federal de Sergipe (UFS).

A classificação de 2021 inclui 177 instituições em 13 países, contra 166 no ano passado. O Brasil é o país mais representado no ranking, com 67 instituições, seguido pelo Chile com 28, Colômbia com 24 e México com 23.

Qualidade comprovada

Para o reitor da Uesc, professor Dr. Alessandro Fernandes, “é uma alegria coletiva recebermos esse resultado de uma instituição externa, que avalia o resultado do trabalho da nossa Universidade em termos de ensino, pesquisa e extensão. Isso nos coloca em um ranking dentre universidades de destaque internacional, com ações mostrando a importância e a relevância dos trabalhos realizados dentro da nossa instituição”. Ele ressalva, porém, que “devemos mensurar os critérios estabelecidos pela instituição avaliadora, visando aperfeiçoarmos ainda mais esse caminho de crescimento”.

O professor Dr. Mauricio Moreau parabenizou a comunidade acadêmica. “O reconhecimento é mérito do fazer universitário coletivo. Destaco que a Uesc não parou, se reinventou diante do cenário de pandemia e prosseguiu cuidando das pessoas, valorizando cada vez mais a ciência, servindo à sociedade e cumprindo seu papel nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.”

A assessora de Relações Internacionais, professora Ticiana Moura, afirma que “considerando o contexto de enormes dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, trata-se de um grande feito, pois demonstra a qualidade dos corpos docente, discente e do staff administrativo da Uesc. Isso significa que a universidade continua a cumprir sua missão como centro emissor e disseminador de conhecimento científico e tecnológico”.