Uesc sobe no ranking de Universidades Empreendedoras e a 2ª na Bahia

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) passou de 52 para 41 e ocupa o 2º lugar na Bahia no Ranking Universidades Empreendedoras (RUE), lançado, na semana passada, pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

A Sessão Solene na Câmara dos Deputados para Lançamento do 4º Ranking de Universidade Empreendedoras, elaborado pela Brasil Júnior, ocorreu no final do ano passado.

Em consequência da pandemia do coronavírus, o último ranking foi divulgado em 2019 e o levantamento atual, ao todo, analisou 126 universidades públicas federais, estaduais e privadas, incluindo 24 mil alunos.

No ranking geral, foram avaliadas as capacidades das instituições que se adaptaram ao ensino remoto, dado o contexto da pandemia de Covid-19. Categorias específicas, como extensão e inovação, também foram analisadas separadamente

O Ranking Universidades Empreendedoras ainda considerou outras categorias de destaque para a premiação. Em cultura empreendedora, que analisa a participação de alunos e professores nas dinâmicas da instituição, incluindo a formação da matriz curricular.

Na Bahia a Uesc, com 41 pontos, fica atrás apenas da Universidade Estadual da Bahia, com 38 pontos