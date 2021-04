UESC, um grande patrimônio da sociedade baiana

Prof. Alessandro Fernandes de Santana

Com saudades do Campus, celebramos seus 47 anos de tantas histórias. Não apenas a história da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas de todos docentes, discentes, técnicos, terceirizados, comunidade externa que aqui, neste Campus, viveram e viverão experiências memoráveis.

Nunca paramos de construir: construímos prédios novos que crescem para atender a demanda da comunidade, da ciência e da tecnologia; construímos cidadãos comprometidos com a sociedade; construímos uma cultura de respeito e coletividade. Construímos juntos, construímos sonhos!

No meio de uma natureza exuberante florescem pavilhões, laboratórios, acervos, salas de aulas, espaços de diálogo, centro de cultura, auditórios, restaurante, espaços de cuidado com o corpo e a mente. Mas, eles não brotaram espontaneamente, foram frutos do plantio árduo de pioneiros sonhadores e sucessores igualmente determinados a tornar o sonho realidade.

Sobre o alicerce da Ceplac foi criada a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – Fespi, antecessora da Uesc, em 1973. No dia 22 de abril do ano seguinte, no terreno doado pela família do Sr. Manoel Nabuco, foi inaugurado o Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, carregando a honra do nome do idealizador e primeiro Diretor Geral da Fespi. Cinco anos depois já estava sendo construído o que hoje é o prédio central da Universidade, a Torre Administrativa, nomeado Edifício José Haroldo Castro Vieira; homem que, à frente da Ceplac, empreendeu a Universidade para o bem de tantas gerações, junto com tantos outros, a exemplo do Prof. Altamirando de Cerqueira Marques, que como reitor exerceu um importante papel no processo de estadualização da Uesc, em 05 de novembro de 1991. Após a gestão do Prof. Altamirando Cerqueira Marques, sucederam-se respectivamente as gestões da Reitora Reneé Albagli Nogueira, do Reitor Antônio Joaquim Bastos da Silva e da Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro e do Reitor Evandro Sena Freire – este último, concluindo a gestão da Reitora Adélia – todas importantíssimas para o avanço e consolidação da UESC.

A estrutura lançada por seus idealizadores, homens e mulheres, que na década de 60 sonharam com uma Universidade na Região Sul da Bahia, já encontra na Uesc de hoje sua realização e isto é só o começo de uma história de lutas pelo bem da nossa região e em acolhimento de todos que, nascidos aqui ou mesmo do outro lado do mundo, desejam construir suas histórias junto com a nossa. Somos uma Universidade democrática, cada vez mais inclusiva, plural e diversa.

Se três escolas isoladas: a Faculdade Direito e da Faculdade de Filosofia, ambas de Ilhéus e da Faculdade de Economia de Itabuna, iniciaram a FESPI, hoje a Uesc conta com 10 Departamentos Acadêmicos, 33 cursos de graduação, 25 cursos de mestrados, 8 cursos de Doutorados, além de 17 cursos de Especialização. Realizamos com competência as atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, estamos avançando no processo de internacionalização acadêmica e contribuímos de forma efetiva para o desenvolvimento da Região Sul da Bahia e para o Estado da Bahia. A Universidade Estadual de Santa Cruz, é um grande patrimônio da sociedade baiana.

A comunidade acadêmica é composta por aproximadamente 7 mil discentes dos mais variados lugares do Brasil e do mundo – na última seleção do SISU, foram aprovados discentes de 22 Estados da Federação, além de contarmos com estudantes de Intercambistas dos 17 países com os quais a Uesc possui 39 convênios de intercâmbio acadêmico, estando mais 5 convênios em processo de assinatura -, somos 774 docentes oriundos das mais diversas partes do Brasil e do mundo, 369 técnicos administrativos e 448 estagiários e bolsistas, somados aos servidores terceirizados.

Temos uma imensa gratidão por todas as pessoas que ajudaram na construção do que a Uesc é hoje, temos a consciência dos grandes desafios que nos esperam pela frente pois, teremos que atender às demandas atuais da sociedade e preparar a Uesc para o futuro que bate às nossas portas em cenários difíceis e incertos. Mas é aqui neste Campus de paz, que comunidade acadêmica da Uesc e a comunidade externa, em conjunto produzem e disseminam ciência, cultura e arte.

Viva a Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc!