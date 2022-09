Uesc vai construir Centro de Pesquisas em Biodiversidade

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, anunciou a construção do prédio que vai abrigar o Centro de Pesquisas em Biodiversidade (CPBio). A licitação da obra foi homologada pelo Governo do Estado da Bahia.

O Centro está planejado com dois pavimentos, contendo 30 laboratórios que atenderão as áreas relacionadas às pesquisas em Biodiversidade, incluindo Ecologia, Botânica, Zoologia e Genética. Terá aproximadamente 2.500m² de área, construída no espaço próximo ao anexo do Centro de Biotecnologia e Genética, e vai abrigar, além de laboratórios, as Coleções Zoológicas da Universidade e a sua curadoria.

O reitor assinala que “o CPBio tem como objetivo adequar a infraestrutura física para os programas já existentes, elevando-se a Instituição ao nível de Centro Internacional de Excelência em Ciência e Tecnologia na área de Biodiversidade”.

Destaca que “essa obra foi idealizada em 2012, quando da submissão de proposta de financiamento à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), inicialmente planejada para conter três pavimentos, com custo estimado em R$4 milhões, dos quais, R$3,5 milhões seriam aportados pela Finep e R$500 mil pela Universidade. Em 2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação (Propp) da Universidade solicitou a inclusão da obra no orçamento para 2021 tendo o seu valor atualizado para cerca de R$13,5 milhões porém, mesmo com o processo de licitação iniciado, a Finep anunciou o cancelamento do convênio”.

Alessandro Fernandes ressalta que “imediatamente, esta Reitoria buscou reuniões com os diretores e técnicos da agência de fomento, defendendo a importância da manutenção da obra, bem como garantindo recursos para a sua execução, na ordem de R$9,5 milhões, cabendo à Finep o aporte de R$ 4 milhões”.

“Com a recente divulgação dos resultados da avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a ratificação da Uesc como grande centro de excelência em pesquisa científica da região e do país, mantendo ou aumentando as notas dos cursos de pós-graduação, a construção de mais um espaço para a pesquisa é uma grande conquista para os docentes, discentes e técnicos administrativos, beneficiando assim a sociedade em geral”, aponta o reitor da Uesc.