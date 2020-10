Uesc vai manter atividades não presenciais até o fim do trimestre excepcional

A Uesc vai cumprir o período letivo trimestral excepcional iniciado no dia 5 de outubro com previsão de encerramento no dia 13 de dezembro. A medida foi aprovada na 50ª Reunião Extraordinaria do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (Consepe/Uesc) que regulamentou, em caráter excepcional e temporário, as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, tendo em vista o novo coronavírus SARS-CoV-2 causador da Covid-19.

A medida está se efetivando porque Conselho Universitário (Consu/Uesc) aprovou e publicou a resolução 28/2020, autorizando, enquanto perdurar a pandemia causada pelo novo coronavírus, a manutenção do trabalho remoto administrativo na Universidade e assegurando que as atividades institucionais sejam desenvolvidas em consonância com as orientações governamentais brasileiras e da Organização Mundial de Saúde na adoção de medidas de controle da disseminação do novo coronavírus.

O trabalho remoto administrativo, na Uesc, segue as rotinas estabelecidas pelas chefias imediatas, por meio da utilização dos Sistemas de Informação e Comunicação Institucionais, de modo a configurar efetivo exercício do cargo pelos servidores, excetuando as atividades essenciais na modalidade presencial. Porém, ficam dispensados aqueles servidores que se enquadram em conformidade com o Art. 1 do Decreto Estadual nº 19.528/2020 e o Art. 4 da Resolução CONSU nº 05/2020.

As atividades letivas estão ocorrendo com o uso e desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem por meio de formas de ensino não presencial, prioritariamente por processos de educação mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), recursos educacionais digitais e outras, como alternativas às atividades presenciais para o ensino de graduação e pós-graduação, denominado Ensino Não Presencial.

O reitor, Alessandro Fernandes de Santana salienta que “mesmo com a pandemia, as atividades da Universidade não pararam. Ao contrário, a ação efetiva dos servidores docentes e técnicos administrativos fez com que a Uesc se despontasse como uma instituição que se coloca a disposição dos interessa da sociedade”. Concluiu.