Uesc vai viabilizar declaração do IRPF de forma gratuita em Ilhéus e Itabuna

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), da Universidade Estadual de Santa Cruz oferece, gratuitamente, a elaboração da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). Os interessados podem dispor do serviço no Espaço CEU, localizado no Térreo do Pavilhão Adonias Filho, no período de 15 abril a 31 de maio sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17 horas.

A prestação do serviço, coordenado pelo Professor Genesys Olliveira Martins, será estendido com atendimento ao público no Sindicato Rural de Ilhéus, situado na Rua Eustáquio Bastos, nos dias 6 e 7 de maio das 9 horas ao meio-dia e na Praça José Bastos, em Itabuna, das 9 às 16 horas. O NAF, também, vai atender ao público no espaço Colaborar, instalado no Cepedi, na Avenida Professor Milton Santos, no bairro Cidade Nova, em Ilhéus, nos dias 14 e 16 de maio das 9 horas ao meio dia e ainda no Shopping Jequitibá, em Itabuna nos dias 27 e 31 de maio, das 14 às 21 horas.

O professor Genesys Martins lembra que o projeto do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é desenvolvido pela Receita Federal do Brasil em parceria com as Instituições de Ensino Superior, a fim de proporcionar aos acadêmicos a aplicação dos conhecimentos teóricos e também prestar serviços contábeis, fiscais e jurídicos gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo. O NAF, na Uesc, foi implantado em 2023 e durante os 10 meses de funcionamento atendeu a 1.574 pessoas para a regulamentação do CPF, declaração do IRPF, MEI e ITR. “Com esse resultado ficamos na 31ª posição no ranking nacional que envolve mais de 400 NAF`s em todo Brasil e em 6º lugar entre os Núcleos do regional que reúne unidades nos estados da Bahia e Sergipe”.

O reitor da Uesc, Alessandro Fernandes, destaca que o NAF, em parceria com Receita Federal, é um projeto de extensão que contribui para o desenvolvimento de estudantes unindo os conteúdos abordados em sala de aula às práticas desenvolvidas pelo projeto. O mercado de trabalho exige, além das competências exclusivas da profissão, habilidades que o tornem um profissional diferente dos demais e, para isso, é necessária uma formação qualificada. A nossa Uesc vem fazendo isso e beneficiando, sobremaneira, a sociedade.

Para o diretor do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DCAC), professor Iracildo Silva Santos, o Núcleo favorece à comunidade externa e também aos segmentos da própria Uesc. O curso de Ciências Contábeis busca formar profissionais comprometidos com a sociedade. O (NAF) é um aliado, pois tem a finalidade de capacitar os estudantes para a prática contábil e tributária na forma de assessoria.