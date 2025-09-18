UFSB cria curso de Engenharia de Computação e Informação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) anunciou a criação do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação e Informação, a ser ofertado no Campus Jorge Amado, em Ilhéus. A proposta foi aprovada, por unanimidade, no último Conselho Universitário ocorrido no dia 17 de setembro.

O curso terá duração mínima de 4 anos e meio. A proposta pedagógica destaca metodologias ativas, como equipes de aprendizagem, sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problemas, valorizando o protagonismo do estudante. A previsão é que o curso comece a ser ofertado já no primeiro semestre letivo de 2026, com ingresso exclusivo pelo SISU. Após a primeira entrada, ainda em 2026, haverá participação nos editais de transferência interna e externa, ampliando as possibilidades de acesso.

A iniciativa vem sendo maturada desde 2019 pelo Centro de Formação em Tecno-Ciências e Inovação, construída com alto rigor acadêmico e visão estratégica. Ela atende a uma demanda regional identificada em consultas públicas e pesquisas realizadas pela universidade. O curso se propõe a preencher lacunas formativas no setor tecnológico e a fortalecer o polo industrial e tecnológico do sul da Bahia, contribuindo para a inovação, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável.

“O desenho curricular foi concebido para se integrar de forma interdisciplinar com cursos já implantados na UFSB, além de fortalecer as cadeias produtivas locais, contribuindo para a competitividade do ecossistema industrial e de inovação do Sul da Bahia, ao mesmo tempo em que prepara o egresso para atuar em cenários nacionais e internacionais por meio de conteúdos atualizados, aderentes às melhores práticas e às tecnologias emergentes”, afirma o coordenador do curso, Edcarllos Santos.

Diferença em relação à Ciência da Computação

Diferentemente da Ciência da Computação, a Engenharia de Computação e Informação da UFSB é uma engenharia de fato. Ela é baseada em matemática e física aplicadas, com integração de hardware e software. Estruturada em três eixos temáticos (engenharia de software, inteligência artificial e sistemas embarcados), a proposta consolida competências para entregar produtos ciberfísicos robustos, garantir operação em tempo real, além de aplicar inteligência artificial com eficiência energética, atendendo assim as demandas da Indústria 4.0.

Mercado de Trabalho

Os egressos terão um mercado diversificado e em expansão, com destaque para sistemas embarcados e inteligência artificial aplicados à manufatura, eletroeletrônicos, mobilidade, energia e saúde. Na região, o ecossistema formado pelo CEPEDI, pela Daten e pela Positivo Tecnologia impulsiona a demanda por profissionais qualificados em hardware, firmware, testes, validação e integração de IA. Nacional e internacionalmente, o curso abre portas em áreas como internet das coisas, visão computacional e aprendizado de máquina em tempo real.

Ainda, segundo o coordenador, o campus Jorge Amado foi escolhido para a criação desse novo curso por reunir condições ideais para receber o curso: já conta com formações na área de Tecnologia da Informação, favorecendo sinergia curricular e compartilhamento de laboratórios; dispõe de corpo docente aderente às áreas do curso; e está localizado em um território com forte presença industrial e tecnológica, especialmente no eixo Ilhéus-Itabuna.

“Ao lançar esta graduação, a UFSB reafirma seu compromisso de acompanhar as inovações tecnológicas e as demandas do mercado, convertendo esse alinhamento em currículos atuais, formação de qualidade e em oportunidades concretas para os estudantes e para a região”, finaliza Edcarllos Santos.