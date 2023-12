UFSB divulga novo processo seletivo com 786 vagas; inscrições entre 04 e 18 de janeiro

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) lançou um novo processo seletivo, aumentando assim as oportunidades de ingresso da sociedade na educação superior pública. As inscrições estarão abertas no período entre 04 e 18 de janeiro de 2024 e somente poderão ser feitas pelo formulário online (disponível somente no período de inscrições).

Ao todo, serão 786 vagas: 761 vagas residuais distribuídas nos três campi da instituição (Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e na Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (Coaraci, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Posto da Mata), além de 25 vagas para o curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate, no Campus Jorge Amado, em Ilhéus.

As vagas para o CST em Produção de Cacau e Chocolate estão destinadas a estudantes oriundas/os do Curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria: Produção de Cacau, Chocolate e Derivados, ofertado por meio do Programa Itinerário Contínuo, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Nelson Schaun, e estão ofertadas em duas modalidades: ampla concorrência e ações afirmativas para estudantes oriundas/os de escolas públicas, conforme a Lei Federal nº 12.711/2012, a “Lei de Cotas”, e Resolução Consuni nº 12/2021. A previsão de início de aulas dos selecionados é dia 4 de março de 2024, segundo o Calendário Acadêmico atual.

Novidades

As grandes novidades são as categorias de participação. Uma delas permite o aproveitamento das notas mais altas do candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dez anos. O edital também prevê categorias de ingresso que dispensam participação no Enem.

Uma delas é a categoria de ingresso para quem concluiu o Ensino Médio, em que as notas dos três anos de estudo servem para fins de classificação. A terceira categoria prevista é a de concluinte do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), em que as notas obtidas e a nota da redação formam a nota de classificação.

A classificação das/os candidatas/os na categoria “Enem” será feita utilizando-se a média aritmética simples das quatro notas das áreas de conhecimento do exame mais a nota obtida na redação. Caso a/o candidata/o tenha participado de mais de uma edição do ENEM entre os anos de 2014 a 2023, utilizar-se-á aquela de maior nota final e em que a/o candidata/o tenha obtido nota superior a zero na redação.

Após a classificação das/os candidatas/os que realizaram Enem no período informado, caso ainda restem vagas disponíveis, candidatas/os que já tenham concluído o Ensino Médio e não tenham realizado o exame do ENEM poderão concorrer às vagas residuais deste processo seletivo, desde que tenham se inscrito na categoria “Egresso do Ensino Médio” ou “ENCCEJA”.

Confira detalhes da classificação no Edital 44/2023.

Como se inscrever

A inscrição deverá ser feita pelo formulário online entre os dias 04 e 18 de janeiro de 2024. Cada pessoa inscrita terá de optar por uma única categoria de inscrição, um único local de oferta e uma única modalidade de concorrência, ficando vinculada a essas escolhas durante todo o processo seletivo.

Poderão se inscrever neste processo seletivo candidatas/os nas seguintes categorias:

I – ENEM – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio dos últimos dez anos.

II – Egresso do Ensino Médio – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo nas vagas residuais que ocorram após a classificação, em cada modalidade de concorrência, das/os candidatas/os utilizando o ENEM.

III – ENCCEJA – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo nas vagas residuais que ocorram após a classificação, em cada modalidade de concorrência, das/os candidatas/os utilizando o ENEM e que tenha concluído o Ensino Médio através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Cronograma

Inscrições – 04 a 18/jan

Convocação para envio online de documentação de matrícula – 23/jan

Período para envio da documentação de matrícula – 25/jan a 30/jan

Convocação para comparecimento em procedimento presencial de verificação de autodeclaração étnico-racial – 31/jan

Período para realização de procedimento de verificação de autodedeclaração étnico-racial – 02/fev a 06/fev

Publicação da relação de candidatas/os homologada/os – 09/fev

Recebimento de recursos contra resultado da homologação – 10 a 15/fev

Resultados dos recursos – 22/fev

Publicação da relação de candidatas/os do cadastro reserva com matrícula homologada – 23/fev

Publicação dos números de matrícula – 27/fev

Documento relacionado

Edital nº 44/2023 – Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de Graduação da UFSB