UFSB e UESC aprovam mestrado acadêmico em Engenharia Civil e Ambiental junto à CAPES

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) criaram o Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. O novo mestrado acadêmico é um dos novos cursos de pós-graduação aprovados na 220ª reunião do Conselho Técnico-Científico de Ensino Superior (CTC-ES), setor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entre 22 e 26 de maio de 2023.

Conforme o coordenador da proposta junto à CAPES, professor Marcelo Soares Teles Santos, o mestrado funcionará em regime de associação entre as duas instituições públicas de ensino superior, sendo que na UFSB o curso será alocado no Centro de Formação em Tecnociências e Inovação (CFTCI) do Campus Jorge Amado, em Ilhéus. O novo curso tem como objetivos formar recursos humanos e desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas de alto nível para a resolução de problemas sociais de alta relevância para a sociedade moderna, especialmente nas questões de infraestrutura urbana, recursos ambientais e saneamento ambiental, no contexto da sustentabilidade, além de gerar impacto acadêmico, social e econômico com a inserção regional dos/as profissionais egressos/as e a transferência de tecnologia e inovação para o setor produtivo.

O professor Marcelo explica que o novo PPG foi proposto com duas áreas de concentração, Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental, nas quais se articulam seis linhas de pesquisa:

Estruturas e Materiais de Construção;

Geotecnia e Geologia de Engenharia;

Transportes e Mobilidade;

Modelagem e análise de Sistemas Ambientais;

Qualidade Ambiental e Controle da Poluição;

Saneamento Ambiental

O público de interesse para o curso inclui engenheiros/as, urbanistas e demais profissionais com atuação nas áreas de Engenharia Civil e Ambiental que queiram obter uma visão geral dos problemas das cidades e que sejam capazes de propor soluções sustentáveis, nas linhas de pesquisa do mestrado. O coordenador do curso afirma que serão ofertadas 20 vagas anuais, de acordo com a capacidade do corpo docente em orientações, através de processo seletivo conduzido por edital próprio. Na seleção, serão adotados critérios específicos, tais como elaboração e apresentação de projetos de pesquisa, produtividade em pesquisa e atuação profissional nas áreas de concentração do programa, que será organizado em barema de pontuações, contidas nos editais de seleção. A estimativa de publicação do edital de seleção da primeira turma de mestrandos é para dezembro de 2023, com o início das aulas na época provável de março de 2024.