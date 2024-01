UFSB oferece 2.132 vagas em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas

Nessa edição do SiSU, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) está ofertando 2.132 vagas em 50 cursos paras as cidades de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Para concorrer, o interessado deverá ter realizado a prova do Enem 2023. Com a nota, ele deverá se inscrever no site do SiSU até o dia 25 de janeiro.

A novidade desse ano é que haverá o Bônus Regional, que acrescenta 10% na nota final do ENEM aos candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio integralmente em estabelecimentos de ensino nos municípios compreendidos pelos Territórios de Identidade Litoral Sul, Extremo Sul e Costa do Descobrimento, no Estado da Bahia, conforme detalhado no edital, não sendo cumulativo com as vagas reservadas para a Política de Ações Afirmativas.

O candidato deve acompanhar o cronograma, comunicados e demais publicações na página do processo seletivo.

Cronograma

22 a 25 de janeiro Inscrições no Site do SiSU 30 de janeiro Resultado da Chamada regular 01 a 07 de fevereiro Envio da documentação da Matrícula 27 de fevereiro Matrículas Homologadas 30 de janeiro a 07 de fevereiro Indicação de interesse na Lista de Espera 04 de março Início das Aulas

Quadro de vagas

Campus Jorge Amado (Ilhéus) – 765 vagas

Primeiro Ciclo

Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – 40 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências (noturno) -50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades – 40 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias – 50 vagas

Segundo Ciclo

Engenharia Agrícola e Ambiental – 40 vagas

Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade – 40 vagas

Engenharia de Aquicultura e Recursos Hídricos – 40 vagas

Engenharia de Transportes e Logística – 40 vagas

Engenharia Florestal – 40 vagas

Engenharia Sanitária e Ambiental – 40 vagas

Mídia e Tecnologia – 40 vagas

Políticas Públicas – 40 vagas

Produção Cultural – 40 vagas

CST em Produção de Cacau e Chocolate – 25 vagas

Campus Paulo Freire (Teixeira de Freitas) – 537 vagas

Primeiro Ciclo

Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias – 30 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – 60 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (noturno) – 70 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias – 50 vagas

Segundo Ciclo

Biomedicina – 21 vagas

Engenharia Civil – 40 vagas

Gestão Ambiental – 30 vagas

Medicina – 56 vagas

Mídias Digitais – 30 vagas

Campus Sosígenes Costa (Porto Seguro) – 830 vagas

Primeiro Ciclo

Bacharelado Interdisciplinar em Artes – 40 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Artes (noturno) – 40 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências (noturno) – 30 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências – 30 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias – 50 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (noturno) – 70 vagas

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias – 50 vagas

Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias – 50 vagas

Segundo Ciclo

Antropologia – 40 vagas

Artes do Corpo em Cena – 20 vagas

Ciências Biológicas – 40 vagas

Engenharia Sanitária e Ambiental – 40 vagas

Gestão Pública e Social – 40 vagas

História (lic.)- 30 vagas

Jornalismo – 40 vagas

Oceanologia – 40 vagas

Som, Imagem e Movimento – 30 vagas

Documentos Relacionados: Edital nº 02/2024 – Processo Seletivo SiSU