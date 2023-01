UFSB prepara processos seletivos para ingresso na graduação em 2023

A temporada de ingresso na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) começa em 2023 com uma novidade. Além do processo seletivo via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, e da seleção para a Área Básica de Ingresso na Rede de Colégios Universitários Anísio Teixeira (Rede CUNI), a instituição oferecerá um edital de seleção específico para o novo curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate.

A escolha se deve ao fato de não ter sido possível incluir o curso a tempo no Termo de Adesão ao Sisu 2023. A ideia é que o novo curso tecnológico passe a integrar normalmente o processo seletivo da UFSB a partir de 2024.

Veja mais detalhes sobre cada processo seletivo.

Edital do CST em Produção de Cacau e Chocolate

Conforme anúncio feito pelo coordenador pro tempore do curso, professor Carlos Pereira, dado o período de aprovação do CST na instituição, no final de outubro, não foi possível passar pelos trâmites do Ministério da Educação (MEC) a tempo para a inclusão das vagas destinadas ao público em geral no processo seletivo via Sisu.

Metade das 50 vagas do curso devem ser direcionadas para concluintes do curso Técnico em Agroindústria, oferecido no Colégio Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun (CEEP), a cargo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-Bahia), em edital específico.

As demais 25 vagas serão ofertadas ao público em geral por meio de seleção própria, com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, observadas as políticas afirmativas estabelecidas pela Lei de Cotas e por resoluções da própria UFSB.

Mais detalhes do edital devem ser conhecidos em breve. Enquanto isso, essa notícia reúne as informações já divulgadas sobre o Curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate.

Seleção da Rede CUNI

A entrada via Rede de Colégios Universitários Anísio Teixeira também aproveita a nota no Enem para a classificação de candidatos, com o diferencial de possibilitar o uso da nota do Enem nos últimos quatro anos.

Os estudantes poderão optar por uma das cinco Licenciaturas Interdisciplinares, cursos direcionados à formação de professores. Em geral, o edital da Rede CUNI é publicado entre fevereiro e março.

Mais informações podem ser obtidas nessa página sobre o ingresso via Rede CUNI e no acompanhamento dos editais anteriores.

Sisu 2023

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) já publicou seu Termo de Adesão ao SiSU 2023. No documento, é possível conferir todos os cursos e vagas que a universidade irá disponibilizar na próxima edição do SiSU.

Para o ano de 2023, será ofertado um total de 1.425 vagas, distribuídas entre 48 cursos, nos três campi que estão localizados em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. As vagas são divididas entre ampla concorrência e cotas, que levam em consideração as políticas de ações afirmativas adotadas pela universidade.

O edital ainda está por ser divulgado pelo Ministério da Educação, por isso ainda não se tem cronograma definitivo.

Confira abaixo a relação dos cursos e onde serão ofertados:

CAMPUS JORGE AMADO – ITABUNA

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Noturno 50 Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Vespertino 50 Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Noturno 70 Engenharia Agrícola e Ambiental-Integral 30 Engenharia Florestal-Integral 27 Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade-Noturno 27 Engenharia de Transportes e Logística-Noturno 27 Engenharia Sanitária e Ambiental-Integral 27 Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias-Noturno 16 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Da Natureza e suas Tecnologias-Noturno 16 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas E Sociais e suas Tecnologias-Noturno 16 Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias-Noturno 16 Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias-Noturno 16 Mídia E Tecnologia-Integral 30 Políticas Públicas-Noturno 27 Produção Cultural-Noturno 30

CAMPUS PAULO FREIRE -TEIXEIRA DE FREITAS

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências-Vespertino 70 Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Noturno 70 Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades-Vespertino 50 Biomedicina-Integral 15 Engenharia Civil-Integral 30 Gestão Ambiental-Integral 20 Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas Tecnologias-Noturno 15 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias-Noturno 20 Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias-Noturno 20 Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias-Noturno 20 Medicina-Integral 10 Mídias Digitais-Noturno 20

CAMPUS SOSÍGENES COSTA – PORTO SEGURO