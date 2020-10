UFSB promove Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

“O despertar para a leitura em tempos de pandemia: mídias digitais e livros impressos”. Este é o tema da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB), iniciada nesta segunda-feira (26) pela UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia). O evento, que acontece até sexta-feira (30), busca celebrar as ações de leitura e a produção literária regional.

O intuito é “discutir as relevâncias do contexto atual para a construção e compartilhamento do conhecimento em rede, incentivar a leitura a partir da experiência com o livro, seja ele físico ou digital, e discutir as políticas públicas nacionais para o livro, leitura e biblioteca”.

Educadores e demais envolvidos no fazer literário compõem o público-alvo do encontro. Entre eles, a presidente da Academia de Letras de Itabuna (Alita), Silmara Oliveira. Mais detalhes nos seguintes endereços: < https://biblioteca.furg.br/equipe-2?view=article&id=575&catid=17>; https://www.youtube.com/user/SiBFURG