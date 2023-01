UFSB tem 1.425 vagas no Sisu 2023; veja edital

Com a divulgação do Edital MEC nº 02/2023, de 26 de janeiro de 2023, publicado na edição da sexta-feira (27) do Diário Oficial da União, as instituições que aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) reforçam a divulgação do cronograma dos processos seletivos. Na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), conforme o Edital nº 04/2023, são 1.425 vagas em 48 cursos de graduação, com oportunidades de início da vida acadêmica nos campi Jorge Amado, em Itabuna; Sosígenes Costa, em Porto Seguro; e Paulo Freire, em Teixeira de Freitas.

De acordo com o edital, as inscrições para participação no Sisu serão feitas exclusivamente pela internet pelo portal do Sisu, que estará aberto para receber inscrições de 16 de fevereiro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos de 24 de fevereiro de 2023, observado o horário oficial de Brasília/DF. É preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, ter obtido nota acima de zero na prova de redação, conforme o disposto na Portaria MEC nº 391, de 7 de fevereiro de 2002, e não ter participado do Enem na condição de “treineiro”.

Vagas não ocupadas

A previsão de divulgação do resultado da Chamada Regular pelo Sisu é dia 28 de fevereiro. Quem estiver classificado para uma das suas duas opções de curso e vaga poderá proceder à matrícula. A seleção e convocação para matrícula das/os candidatas/os aprovadas/os na 1ª chamada será realizada diretamente pelo Sisu, conforme cronograma disponível no item 7 deste edital.

As vagas não ocupadas ao final da 1ª chamada deste processo seletivo serão preenchidas com chamadas suplementares por meio da utilização da Lista de Espera disponibilizada pelo SiSU, disposta em rigorosa ordem de classificação das/os candidatas/os.

Quem não conseguir a vaga na Chamada Regular terá a oportunidade de participar da Lista de Espera, que terá inscrições abertas de 28 de fevereiro a 8 de março. Para participar da Lista de Espera, a/o candidata/o deverá confirmar interesse por meio do portal do Sisu, conforme cronograma disponível no item 7 deste edital.

As convocações posteriores à 1ª chamada serão realizadas pela UFSB e divulgadas no portal UFSB (ufsb.edu.br). Caso ainda haja vagas após a 1ª chamada, será realizada uma chamada geral, onde serão convocadas/os para enviar documentação de matrícula candidatas/os em número maior ao de vagas existentes, constituindo-se cadastro reserva.

CRONOGRAMA

1ª chamada

Inscrições – 16 a 24/fev

Resultado da 1ª chamada (chamada regular) – 28/fev

Envio de documentação de matrícula – 02 a 07/mar

Publicação das matrículas homologadas – 10/mar

Recurso contra resultado da matrícula – 11 a 13/mar

Resultado dos recursos – 16/mar

Convocação para verificação de autodeclaração étnicoracial – 16/mar

Período para verificação de autodeclaração étnico-racial – 20 a 22/mar

Resultado da verificação de autodeclaração étnico-racial – 29/mar

Recurso contra resultado da verificação de autodeclaração étnico-racial – 30 a 31/mar

Resultado dos recursos – 06/abr

Indicação de interesse na Lista de Espera – 28/fev a 08/mar

Chamada Geral