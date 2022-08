UFSB vai doar computadores para escola de Itabuna afetada por enchente

O pró-reitor de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Professor Doutor Sandro Augusto Ferreira, anunciou que a instituição de ensino superior vai doar 14 novos microcomputadores para o Grupo Escolar Frederico Smith Lima, no bairro Urbis IV, em Itabuna. Ele recebeu em audiência, na quinta-feira, dia 18, o secretário municipal da Educação, professor Josué Brandão Júnior

A unidade escolar da Rede Municipal de Ensino sofreu as graves consequências das fortes chuvas e das enchentes do Rio Cachoeira que causaram destruição e inundações em cerca de 40% da zona urbana no final de dezembro do ano passado.

O Grupo Escolar Frederico Smith Lima, que foi requalificado e entregue à população pela Prefeitura de Itabuna, na semana passada, teve o seu Laboratório de Informática danificado. A decisão de repassar os microcomputadores doados pela UFSB à unidade foi tomada pelo prefeito Augusto Castro (PSD) depois de um encontro com o secretário da Educação, Júnior Brandão.

Parceria e reforma

Depois da tragédia que se abateu sobre o sul e extremo-sul da Bahia, no final de dezembro, a UFSB realizou uma mobilização em nível nacional para arrecadação de recursos, com o intuito de colaborar com a população itabunense e de outras cidades. Atualmente, a instituição tem sido parceira do município em diversos projetos.

Em nível local, o prefeito Augusto Castro e o secretário da Educação, professor Júnior Brandão, têm buscado fortalecer parcerias como esta, com a UFSB, no sentido de beneficiar os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Está em execução um programa de reforma e requalificação de creches e unidades escolares, a exemplo da Escola Flávio Simões, incluindo a construção da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que será a primeira unidade escolar do sul da Bahia, e de uma escola no bairro Zizo, com 70 salas de aulas.