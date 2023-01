Última semana de inscrições em concurso do Ministério Público da Bahia

As inscrições para o Concurso do Ministério Público do Estado da Bahia estão chegando ao final. Serão 13 vagas para o cargo de Analista Técnico, de nível superior, e formação de cadastro de reserva para o cargo de Assistente Técnico-Administrativo, de nível médio.

A etapa será constituída de exame de Prova Objetiva e Redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e Avaliação de Títulos, apenas de caráter classificatório, para o cargo de Analista Técnico. A aplicação acontecerá na cidade de Salvador/BA, no dia 05/03/23, para os dois cargos.

As remunerações iniciais são as estabelecidos a seguir:

As inscrições poderão ser realizadas até 06 de fevereiro de 2023 no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br e seguir todas as orientações ali contidas.

O Edital completo encontra-se disponível no site Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). Os interessados também poderão obter mais informações através dos canais de atendimento, pelo telefone 0800-100-4790 ou pelo e-mail [email protected].