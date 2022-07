Último dia de inscrições para Rodada de Negócios no Festival do Chocolat, em Ilhéus

Empresários que atuam com chocolate e estão procurando fornecedores ou compradores para o produto agrícola podem participar da Rodada de Negócios presencial, que vai acontecer durante o Festival do Chocolat. O evento ocorre no Centro de Convenções de Ilhéus, no próximo dia 21, a partir das 14 horas.

As inscrições para participar da Rodada de Negócios, promovida pelo Sebrae, podem ser realizadas até esta segunda-feira (11).

As empresas que buscam fornecedores podem cadastrar-se no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMBszOGlWaG-lHJewnL06ZkjoB3EeA3w4RhQg5B45nEdg-g/viewform.

Já os produtores rurais que ofertarão seus produtos podem fazer a inscrição em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNLjU65AFrGQSupKLOut2QBRn_RSwpXGUuMCoxPOvdIHEGtw/viewform.

O objetivo é aproximar fornecedores e compradores, para que cada produtor possa apresentar seus produtos aos potenciais compradores, e realizar as negociações. São esperados produtores rurais, representantes de hotéis, pousadas, restaurantes e outros.

O festival do Chocolat é o maior evento profissional desse segmento entre os países da América Latina e tem o intuito de informar sobre a cadeia produtiva do cacau, reunindo produtores, indústrias, especialistas, consumidores e demais interessados no setor.