Último dia para cadastramento de ambulantes para Lavagem do Beco do Fuxico

Prefeitura encerra nesta sexta-feira, dia 7, no clube da União dos Servidores Municipais de Itabuna (USEMI), o cadastramento de ambulantes para Lavagem do Beco do Fuxico, que acontece dias 21 e 22 deste mês. Hoje, dia 5, no primeiro dia, das 8 às 14 horas, um total de 311 vendedores nas categorias Food Truck, Isopor, Barraca de Comida e Barraca de Bebidas foi cadastrado.

“O número de cadastrados em muito superou a nossa expectativa é que era de 300 ambulantes. Para se ter ideia. Neste mesmo dia, ano passado, cadastramos apenas 277. Isto demonstra o sucesso que será a Lavagem do Beco do Fuxico na 44ª edição neste ano na festa de celebração da cultura, tradição e hospitalidade de nossa gente”, disse o secretário da Segurança e Ordem Pública (SESOP), Humberto Mattos.

“Na quinta-feira conseguimos atender a todos com um esquema de atendimento bem organizadao, todos sairam satisfeitos, pois o tempo de espera foi muito curto. Com o apoio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda montamos uma excelente estrutura o que garantiu a tranquilidade aos que desajam trabalhar durante a festa de rua mais tradicional da cidade”, acrescentou.

O secretário recomendou que as pessoas não precisam chegar muito cedo à Usemi para o cadastramento, já que a distribuição de senhas começa as 8 horas. São exigidos como documentos RG e comprovante de residência em originais e fotocópias. Ele disse ainda que a lista de ambulantes credenciados será divulgada pelas redes digitais da SESOP, SICER e da Prefeitura, além do site oficial e na mídia local. O secretário Humberto Mattos explica.