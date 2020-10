Último dia para inscrições em Feira Baiana da Agricultura Familiar

Maior feira da agricultura familiar do país, a 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, tem inscrições abertas até esta terça-feira (13). Basta acessar site da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), onde é possível encontrar todas as informações sobre o evento. Será realizado, pela primeira vez de modo virtual, no período de 5 a 13 de dezembro de 2020.

A Feira é uma realização da SDR e da União das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes), sendo organizada por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (Suaf) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Faz parte da estratégia do Governo do Estado promover espaços de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Podem participar redes de comercialização, cooperativas ou associações que representam o conjunto de empreendimentos, coletivos ou individuais, pertencentes à agricultura familiar, reforma agrária, crédito fundiário, povos e comunidades tradicionais e economia solidária presentes nos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Para isso, é preciso ficar atento às etapas e aos prazos. O primeiro passo para garantir que os produtos sejam comercializados no website da Feira Baiana é procurar o Colegiado Territorial, que vai se reunir com associações e cooperativas para decidir quais os produtos e qual a entidade que irá representar o território. É a entidade que cadastrar os produtos escolhidos da região.

A versão virtual da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária vai reunir maior número de produtos dos diferentes sistemas produtivos. Os internautas contarão com uma Vila do Artesanato e Praça Virtual de Povos e Comunidades Tradicionais, com produtos para comercialização, além de uma inovação, o Espaço de Trilhas e Rotas Produtivas Virtuais, que apresentará a riqueza e diversidade do rural baiano. (Fonte: Ascom/SDR)