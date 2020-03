Último passeio: turista assassinado a tiros em Porto Seguro

O empresário capixaba Everson Passos, de 38 anos, tinha escolhido passar uns dias de descanso em Porto Seguro, no extremo-sul, mas acabou sendo executado ontem (1º). Era o quarto dia em que ele estava na cidade, onde foi atingido a tiros, quando seguia para o paradisíaco distrito de Trancoso, acompanhado de uma amiga. Ele foi surpreendido por homens armados ao parar em um posto de combustível; ela conseguiu escapar.

Como foram encontrados objetos de valor no carro da vítima, inclusive R$ 2 mil em espécie, foi descartada a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte). A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma vingança. No local do crime, a polícia achou cápsulas de munições 9mm e Ponto 40. Prosseguem as investigações e até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, a vítima era natural do município de São Mateus, no Espírito Santo, e tinha um bar na ilha de Guriri.