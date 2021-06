Últimos dias de inscrição para o Empretec na região Sul

As inscrições para as próximas turmas do Empretec na região Sul da Bahia estão na reta final, mas ainda dá tempo para se inscrever. As entrevistas no município de Ilhéus serão realizadas na próxima semana, de 07 a 11 de junho. Já em Itabuna, as entrevistas acontecem de 14 e 18 de junho. Os empresários poderão fazer a pré-inscrição através do site www.empretecsebrae.com.br. Os seminários ocorrerão de 5 a 10 de julho, em Ilhéus, e de 12 a 17 de julho, em Itabuna.

Para se tornar um “empreteco” é necessário passar por três fases até o seminário: preencher o questionário de pré-inscrição; após análise do questionário, o Sebrae entrará em contato com o candidato para agendar uma entrevista presencial; e, se aprovado na entrevista, poderá efetivar a inscrição.

A capacitação tem carga horária de 60 horas e acontece em seis dias. Durante o seminário, o participante é desafiado a trabalhar as dez características essenciais do comportamento empreendedor por meio de atividades práticas. O Seminário Empretec é formado por uma imersão desafiadora, com exercícios, discussões e autoconhecimento, para despertar o perfil empreendedor de cada participante.

A metodologia aplicada no Empretec foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é promovida em cerca de 40 países. No Brasil, a realização do seminário é exclusividade do Sebrae, que já capacitou cerca de 200 mil pessoas em 24 anos. Na Bahia, já são cerca de 14 mil “empretecos” formados.

Serviço

Ilhéus

Entrevistas: 7 a 11 de junho

Seminário: 5 a 10 de julho

Contatos: (73) 3634-4068

Itabuna

Entrevistas: 14 a 18 de junho

Seminário: 12 a 17 de julho

Contatos: (73) 3613-9734

Pré-inscrição: www.empretecsebrae.com.br

