Últimos dias de inscrições para Mega Revisão Enem UniFTC em Itabuna

Os estudantes do Sul da Bahia que querem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e realizarem seu sonho de ingressar no Ensino Superior podem participar presencialmente da Mega Revisão Enem UniFTC de Itabuna, que acontece no dia 26 de outubro, das 18h às 22h, no Terceira Via Hall, na avenida José Soares Pinheiro, 1718 – Centro.

Este ano o projeto chega a sua oitava edição e os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site megarevisao.com/, garantindo acesso a conteúdos exclusivos oferecidos por um elenco de mais de 50 mestres selecionados entre os maiores destaques da Bahia e Pernambuco. Para entrar no espaço do evento é importante que o estudante tenha realizado sua inscrição no site e apresente documento de identificação com foto.

Em Itabuna, a caravana do conhecimento oferecida pela UniFTC vai contar com os especialistas Marcelo Krause (Física), Soninha (Química), Carla (Literatura), Cynthia Lima (Filosofia e Sociologia), Bete Medauar (Biologia), Jonir e Malone (Matemática), Ronaldo (Redação), Glauber (Geografia) e Dilson (História do Brasil).

Para o coordenador pedagógico da Mega Revisão e professor de História Geral, Ricardo Carvalho, a expectativa é reunir mais de 20 mil jovens da Bahia e Pernambuco durante a Mega Revisão Enem UniFTC. “São oitos anos de Mega Revisão. Esperamos reunir de 20 a 30 mil jovens no evento e superar o número de participantes dos anos anteriores. Convidamos todos que desejam fazer o Enem para participar, seja um estudante do ensino médio, pessoas que resolveram voltar a estudar. O evento é aberto ao público. É um projeto democrático, onde alunos da rede privada e pública podem se inscrever”, destaca.

Mega Revisão Enem UniFTC

Realizado desde 2014, a estimativa é que mais de 100 mil estudantes já tenham participado da Mega Revisão Enem UniFTC desde a primeira edição. Um projeto do Grupo Educacional UniFTC, em parceria com o Escritório do Pensamento, a Mega retorna ao formato presencial, em 2022, após dois anos acontecendo em ambiente remoto por conta da pandemia da Covid-19.