Últimos dias para pagar IPTU com desconto em Itabuna

O contribuinte que pretende pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto especial tem até esta sexta-feira (8). Isto porque a Prefeitura de Itabuna concede desconto de 20% para quem esteja adimplente com as suas obrigações fiscais e 10% para aquele possui alguma pendência financeira com o município.

“Pensando em beneficiar o contribuinte, concedemos descontos para o pagamento de uma só vez até a mesma data”, informou o diretor de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, Marcos Antônio Souza Santos.

Existe a opção de solicitar o boleto por mensagem de WhatsApp pelos números (73) 98102-7288 ou 98135-6540 e também baixá-lo diretamente no site oficial da Prefeitura de Itabuna. Neste caso, o contribuinte deve digitar o CPF, CNPJ ou Inscrição Municipal.

“Também existe a possibilidade de retirar o boleto presencialmente no anexo do Centro Administrativo Firmino Alves, no bairro São Caetano, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 14 horas”, finaliza o diretor de Tributos.