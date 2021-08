Últimos dias para refinanciamento de dívidas em contas de água

Clientes em débito com a Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) têm até a próxima quinta-feira (5) para obter as vantagens do Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis). O Refis facilita a negociação de débitos dos consumidores com contas em aberto e o fornecimento de água suspenso.

A gerente de Relacionamento da Emasa, Marta Reis, lembra que está bem próximo o encerramento do programa, que é oportunidade única para os consumidores com pendências junto à empresa regularizarem seus débitos e tenham de volta a água em suas torneiras.

“A Emasa montou um esquema especial de atendimento e criou facilidades nos acordos de pagamento, com entrada facilitada, exclusão dos juros e multas e parcelamento em até 120 meses, a depender de cada caso. Além disso, como a negociação é presencial, criamos uma estrutura que respeita os protocolos sanitários da Covid-19”, afirma a gerente de Relacionamento.

Até o final da semana passada, aproximadamente 500 clientes já haviam procurado o escritório da Emasa, na Rua Adolfo Maron, no centro da cidade, para negociar suas dívidas. “Acreditamos que até a próxima semana, deve ocorrer um aumento significativo dos clientes por se tratar do último dia do Refis”, estima Marta Reis.