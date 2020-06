Um dia após “lockdown”, Uruçuca higieniza ruas e outros espaços

O município de Uruçuca, que adotou o dockdown (suspensão total das atividades) até segunda-feira (15) diante do alto número de casos de Covid-19, segue com ações para combate à doença. Ontem (16), prosseguiu o trabalho de higienização de diversas ruas e outros espaços públicos.

A limpeza foi realizada em lugares com maior fluxo de pessoas, em estabelecimentos como supermercados, bancos, lotérica, farmácias e unidade de saúde.

Nesse cenário, o prefeito Moacyr Leite Júnior reforça o pedido para que as pessoas fiquem em casa: “Temos feito de tudo para conter o avanço do coronavírus em nosso município, mas a guerra só será vencida com a colaboração de todos, ficando em casa e em caso extremo, usar máscara no rosto e não no queixo ao sair”, disse.