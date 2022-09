Um morto em ação policial em Itabuna

Um rapaz de 19 de idade foi baleado pela polícia, em Itabuna, e morreu na hora. O fato ocorreu no bairro Jaçanã, na manhã desta sexta-feira, 30.

Guilherme Augusto Souza Reis, a vítima, tinha envolvimento com o mundo do crime. Segundo a polícia, ele passou a ser procurado depois de se mostrar nas redes sociais com drogas e armas.

“Gui”, como também era conhecido, morava no condomínio Pedro Fontes, bairro São Roque. Testemunhas informaram que para escapar da polícia, ele passou de telhado em telhado, sempre atirando. Porém, não resistiu ao confronto.