Um morto em acidente na 415 em Itabuna

Um acidente de trânsito na BR-415, em Itabuna, provocou uma morte na manhã desta terça-feira, 6. A vítima foi um homem identificado como Marcos Aguiar, que trabalhava na Petrobrás e morava em Ilhéus.

Marcos, segundo testemunhas, perdeu o controle de uma moto e não conseguiu evitar um choque contra a traseira de um caminhão. Quando o SAMU chegou, ele já estava morto devido aos graves ferimentos que sofreu na cabeça.

Testemunhas informaram ainda que Marcos sofreu o acidente no momento em que foi desviar a moto de um pedestre nas proximidades do Parque de Exposições de Itabuna.O pedestre, Wendel Santos Oliveira, foi socorrido no Hospital de Base com leves ferimentos.