Um morto em noite violenta em Ilhéus

Ações policiais foram desenvolvidas pela Polícia Militar em vários setores da periferia da zona sul de Ilhéus na noite de ontem, 27. Em uma delas, um rapaz de nome Jobson foi baleado e morreu pouco tempo depois no hospital Costa do Cacau.

Jobson, de 21, teria passagem pela polícia, tendo, inclusive, saído recentemente no presídio Ariston Cardoso. Quando foi baleado, ele estava no condomínio Mar e Sol, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

Em outra ação da PM ilheense, ontem, dois soldados foram baleados no bairro Ilhéus 2. Um deles, atingido no peito, está no hospital Costa do Cacau.