Um morto em tiroteio na madrugada em Itabuna

A madrugada desta sexta-feira, 23, foi violenta no bairro Novo Horizonte, em Itabuna, em função do tráfico de drogas. Na rua Senho do Bonfim, houve um confronto entre facções rivais e vários tiros foram disparados.

Assustados e tomados pelo medo, os moradores acionaram a Polícia Militar. Mas quando as viaturas chegaram os envolvidos no tiroteio já tinham deixado o local, onde ficaram dezenas de cápsulas de diversos calibres e um corpo estendido no chão. Esse bandido morto, porém, ainda não foi identificado.