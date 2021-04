Um preso durante descoberta de drogas em Ilhéus

Às 08h40 de sexta (16), a 68ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) iniciou a Operação Saturação, em razão dos constantes ataques das organizações criminosas.

Desta forma, os policiais militares foram informados por populares, a respeito de tráfico de drogas na Rua São Mateus, no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado.

Realizada a incursão, um homem foi detido e verificada em posse dele substância análoga à entorpecente, balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

O indivíduo e os materiais apreendidos foram apresentados na DT de Ilhéus/BA-7a. COORPIN, para adoção medidas cabíveis.