Uma mulher morta e outra ferida em acidente de moto

Uma mulher de nome Darleide morreu num acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio, na manhã desta quinta-feira, 25, em Itabuna. Micaela Nascimento Santos, 20 anos, que também estava na moto, escapou com vida do acidente.

A colisão entre os dois veículos ocorreu no acesso ao bairros Ubis IV. Darleide, segundo a polícia, era quem guiava a moto. Ela morreu logo depois, enquanto que Micaela, que estava de carona, recebe assistência médica no Hospital de Base.

A mulher que morreu, de acordo com as primeiras informações, morava no bairro São Pedro. O motorista do carro não foi encontrado no local.